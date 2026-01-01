Владимир Стогниенко

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Олимпиада
Стогниенко будет комментировать хоккей на Олимпиаде-2022. Об этом написал сотрудник ВГТРК
#Владимир Стогниенко
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Футбол
Стогниенко прокомментирует финал Евро-2020. Его покажет «Россия 1»
#Евро-2020
Футбол
Матч Бельгия – Россия прокомментируют Стогниенко и Талалаев
#Евро-2020
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Футбол
Владимир Стогниенко прокомментирует матчи Евро-2020 на ВГТРК
#Владимир Стогниенко
Футбол
Рен ТВ покажет матч «Реала» и «Барселоны». Комментаторами будут Стогниенко и Кузмак
#Примера