Милан Шкриньяр

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«Я вскочил с дивана, запрыгал по квартире и включил гимн». Фанаты «Интера» – об эмоциях чемпионства, которое ждали больше десяти лет
#Интер
Фернандес и Джикия держали друг друга во время углового. Словакия забила
#Россия