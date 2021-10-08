Милан Шкриньяр
ЧМ-2022
Россия
Словакия
Шкриньяр забил автогол в матче против России. В марте он был автором первого гола в игре
вчера, 22:16
Сборная России открыла счет в матче против Словакии. На 24-й минуте автоголом отметился защитник Милан Шкриньяр.
В марте Россия и Словакия уже играли в отборе на ЧМ-2022. Тогда Шкриньяр забил в первом тайме в ворота России. Словакия выиграла тот матч со счетом 2:1.
Transfermarkt оценивает Шкриньяра в 60 миллионов евро. Ему 26 лет, играет за «Интер».
Шкриньяр неудачно среагировал на атаку, которую начал Сергей Терехов. Это дебютант сборной России.
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