Терехов вышел в стартовом составе на матч Россия – Словакия. Это его дебют за сборную

Защитник «Сочи» Сергей Терехов попал в стартовый состав сборной России. Он вышел на позиции левого защитника в игре против Словакии.

Терехову 31 год. До этого он никогда не играл за сборную России даже в товарищеских матчах. В этом сезоне Терехов провел восемь игр за «Сочи» в РПЛ. Он забил победный гол «Зениту».

Россия и Словакия играют в отборочном турнире на ЧМ-2022. Это вторая и третья команды отборочной группы.

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