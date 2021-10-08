Сергей Терехов
ЧМ-2022
Россия
Словакия
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#Сергей Терехов #Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Терехов вышел в стартовом составе на матч Россия – Словакия. Это его дебют за сборную

вчера, 21:14

Защитник «Сочи» Сергей Терехов попал в стартовый состав сборной России. Он вышел на позиции левого защитника в игре против Словакии.

Терехову 31 год. До этого он никогда не играл за сборную России даже в товарищеских матчах. В этом сезоне Терехов провел восемь игр за «Сочи» в РПЛ. Он забил победный гол «Зениту».

Россия и Словакия играют в отборочном турнире на ЧМ-2022. Это вторая и третья команды отборочной группы.

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Матч завершен
Россия
Шкриньяр 22
1:0
Матч завершен
Словакия
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Источник:
Официальный сайт РФС
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