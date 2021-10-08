Перед матчем не только Россия потеряла кучу травмированных, но и Словакия. Включая ее важного лидера
Сборные России и Словакии сыграют в матче квалификации ЧМ-2022. Это матч второй и третьей команд отборочной группы. Словакия – единственная сборная, которой Россия проигрывала в этой квалификации. Разница между командами сейчас составляет четыре очка. Главные события вокруг матча – разговоры о травмах в сборной России.
Карпин отреагировал на ситуацию с травмами на примере Самошникова: «Лучше я сам сыграю. Я хотя бы был на сборе». Проблема с травмированными игроками в его команде ощущалась еще в сентябре. Тогда Карпин делал отсылки к травмам в клубах. И связывал ситуацию с последним туром РПЛ и с играми в сборной – никаких проблем в тренировках не видел.
Еще во время первого сбора Валерий Карпин вызывал очень много игроков (подробно – тут). Сейчас тенденция сохраняется. Так в сборную попал даже Глебов из «Ростова», который до этого туда не рассматривался. Получил вызов и Адамов из «Урала», хотя еще три тура назад «Урал» шел на последнем месте в таблице РПЛ.
Перед Словакией у сборной России травмированы шесть игроков:
- Александр Головин. Травмировался перед паузой на игры сборных, когда сделал 1+1 в матче «Монако» и «Бордо». Вылетел на срок около трех недель, поэтому точно не поможет сборной России в обоих матчах.
- Денис Глушаков. Точно не сыграет против Словакии из-за травмы. Именно на его место в сборную вызван Глебов.
- Илья Самошников. Еще в матче «Рубина» травмировался и досрочно заменился. Специально ждал приезда сборной в Казань, чтобы там с ней хотя бы потренироваться.
- Алексей Ионов. Не играл за «Краснодар» против ЦСКА. И не поехал в сборную из-за травмы.
- Денис Макаров. Получил травму уже в расположении сборной России.
- Арсен Захарян. Карпин рассказывал, что на тренировке он получал неполную нагрузку. Так получилось из-за загруженности в клубе. Его участие в игре против Словакии под вопросом.
Еще на сбор не приехали Магкеев, Зобнин и Караваев. Они тоже отсутствуют по травмам.
Сборная Словакии тоже испытывает проблемы с травмированными игроками. Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович даже отдельно говорил о них на пресс-конференции. Отсутствие ключевых игроков шло там первым пунктом. Таркович ответил банально: «Травмы – часть игры. Мы должны справиться. Верю, что другие игроки воспользуются возможностью».
Словакия показала состав на октябрьские матчи отбора еще 28 сентября. Роберт Мак был в нем в числе запасных. Журналисты тоже назвали Мака одной из потерь сборной, хотя в иностранных превью матча с Россией он попадает в основной состав. Мак не играл во всех турнирах с 4 сентября, когда Словакия проиграла Хорватии. Потом он отсидел в запасе игру с Кипром.
Владимир Вайсс тоже травмирован еще с предыдущего цикла игр сборных. Только недавно залечил травму полузащитник Якуб Громада. В октябре он попал в запас на матч чемпионата Чехии, но в сборной не сыграет. Во время сборов травмировался защитник Вальент, хотя он попал в окончательную заявку Словакии. Но Станислав Лоботка – основная потеря сборной Словакии.
Лоботка – игрок из «Наполи». Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро, хотя Лоботка переходил из «Сельты» за 20 миллионов. Он травмировался еще в матче Словакии и Кипра. Лоботка приехал в сборную, хотя врач «Наполи» не рекомендовал ему это делать. Но потренировался и понял, что не сыграет. Поэтому уже вернулся в расположение клуба.
Словацкий сайт Sport.Sk даже отдельно разговаривал о травме Лоботки с Марианом Земаном – бывшим игроком сборной. Его слова о потере Лоботки: «Все хотели видеть здесь Стена. Он не проигрывает борьбу, может помочь в атаке. Очень жаль, что его не будет». Капитан Гамшик на пресс-конференции отдельно выделял его и называл важным игроком для сборной.
Зато у Словакии здоров талисман Дуда. Он играл в двух матчах с Россией – и оба раза Словакия выиграла со счетом 2:1.
Главное о матче Россия – Словакия:
Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022
Где смотреть матч Россия – Словакия