Перед матчем не только Россия потеряла кучу травмированных, но и Словакия. Включая ее важного лидера

Сборные России и Словакии сыграют в матче квалификации ЧМ-2022. Это матч второй и третьей команд отборочной группы. Словакия – единственная сборная, которой Россия проигрывала в этой квалификации. Разница между командами сейчас составляет четыре очка. Главные события вокруг матча – разговоры о травмах в сборной России.

Карпин отреагировал на ситуацию с травмами на примере Самошникова: «Лучше я сам сыграю. Я хотя бы был на сборе». Проблема с травмированными игроками в его команде ощущалась еще в сентябре. Тогда Карпин делал отсылки к травмам в клубах. И связывал ситуацию с последним туром РПЛ и с играми в сборной – никаких проблем в тренировках не видел.

Еще во время первого сбора Валерий Карпин вызывал очень много игроков (подробно – тут). Сейчас тенденция сохраняется. Так в сборную попал даже Глебов из «Ростова», который до этого туда не рассматривался. Получил вызов и Адамов из «Урала», хотя еще три тура назад «Урал» шел на последнем месте в таблице РПЛ.