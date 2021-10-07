Денис Макаров
ЧМ-2022
Россия
Словакия
Макаров травмировался перед матчем со Словакией. Он шестой травмированный футболист в сборной России
2 часа назад
Об этом рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин:
«Макаров почувствовал вчера на тренировке забитость икроножной мышцы. Сделали обследование. После тренировки посмотрим: будет и он оставаться на игру со Словенией, или нет».
- Денис Макаров – шестой игрок, который травмировался перед матчем против Словакии.
- Игра между Россией и Словакией в отборе к ЧМ-2022 пройдет 8 октября в Казани. Начало – в 21:45 по московскому времени.
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