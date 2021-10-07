Денис Макаров
ЧМ-2022
Россия
Словакия
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#Денис Макаров #Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Макаров травмировался перед матчем со Словакией. Он шестой травмированный футболист в сборной России

2 часа назад

Об этом рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин: 

«Макаров почувствовал вчера на тренировке забитость икроножной мышцы. Сделали обследование. После тренировки посмотрим: будет и он оставаться на игру со Словенией, или нет».

Россия
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Словакия
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Источник:
Инсайдлар
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