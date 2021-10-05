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Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Словакия, 8 октября 2021 года
вчера, 20:43
Россия и Словакия во второй раз встретятся в квалификации ЧМ-2022. Их первый матч завершился победой Словакии со счетом 2:1.
Новая игра пройдет 8 октября в Казани. Матч стартует в 21:45 по московскому времени. Это встреча второй и третьей команд квалификационной группы.
Котировки букмекеров:
- Победа России – 1,85
- Ничья – 3,50
- Победа Словакии – 4,70
За все время команды провели друг с другом десять матчей. Сборная Словакии побеждала четыре раза. Она выиграла у России в двух последних играх. Россия имеет три победы над словаками.
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