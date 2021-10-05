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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Словакия, 8 октября 2021 года

вчера, 20:43

Россия и Словакия во второй раз встретятся в квалификации ЧМ-2022. Их первый матч завершился победой Словакии со счетом 2:1.

Новая игра пройдет 8 октября в Казани. Матч стартует в 21:45 по московскому времени. Это встреча второй и третьей команд квалификационной группы.

Котировки букмекеров:

  • Победа России – 1,85
  • Ничья – 3,50
  • Победа Словакии – 4,70

За все время команды провели друг с другом десять матчей. Сборная Словакии побеждала четыре раза. Она выиграла у России в двух последних играх. Россия имеет три победы над словаками.

Где смотреть матч Россия – Словакия

Россия
-:-
Словакия
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Источник:
Гол.ру
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