Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Словакия, 8 октября 2021 года

Россия и Словакия во второй раз встретятся в квалификации ЧМ-2022. Их первый матч завершился победой Словакии со счетом 2:1.

Новая игра пройдет 8 октября в Казани. Матч стартует в 21:45 по московскому времени. Это встреча второй и третьей команд квалификационной группы.

Котировки букмекеров:

Победа России – 1,85

Ничья – 3,50

Победа Словакии – 4,70

За все время команды провели друг с другом десять матчей. Сборная Словакии побеждала четыре раза. Она выиграла у России в двух последних играх. Россия имеет три победы над словаками.

Где смотреть матч Россия – Словакия