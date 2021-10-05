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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Словакия, 8 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

вчера, 20:24

Россия и Словакия сыграют в матче квалификации ЧМ-2022. Игра пройдет 8 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Телеканал Россия 1 проведет прямую трансляцию этого матча. Она стартует в 21:35 по московскому времени.

Россия и Словакия уже играли в этом отборочном турнире. В марте Словакия выиграла у России со счетом 2:1. Пока это единственное поражение России в квалификации.

За всю историю сборная Словакии четыре раза обыгрывала Россию. Россия имеет три победы.

Прогноз на матч Россия – Словакия

Россия
-:-
Словакия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Сайт платформы «Смотрим»
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