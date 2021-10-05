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Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Словакия, 8 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
вчера, 20:24
Россия и Словакия сыграют в матче квалификации ЧМ-2022. Игра пройдет 8 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.
Телеканал Россия 1 проведет прямую трансляцию этого матча. Она стартует в 21:35 по московскому времени.
Россия и Словакия уже играли в этом отборочном турнире. В марте Словакия выиграла у России со счетом 2:1. Пока это единственное поражение России в квалификации.
За всю историю сборная Словакии четыре раза обыгрывала Россию. Россия имеет три победы.
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