Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Словакия, 8 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Россия и Словакия сыграют в матче квалификации ЧМ-2022. Игра пройдет 8 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Телеканал Россия 1 проведет прямую трансляцию этого матча. Она стартует в 21:35 по московскому времени.

Россия и Словакия уже играли в этом отборочном турнире. В марте Словакия выиграла у России со счетом 2:1. Пока это единственное поражение России в квалификации.

За всю историю сборная Словакии четыре раза обыгрывала Россию. Россия имеет три победы.

Прогноз на матч Россия – Словакия