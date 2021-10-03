Арсен Адамов
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Защитник «Урала» Адамов вызван в сборную России на сбор перед играми отбора ЧМ-2022
вчера, 17:30
Валерий Карпин объяснил это так: «В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова».
Телеграм-канал сборной России писал, что Самошников может присоединиться к сборной России в Казани. 8 октября сборная сыграет там против Словакии.
Арсену Адамову 21 год. В этом сезоне он провел за «Урал» десять матчей в РПЛ. Адамов перешел в «Урал» из «Ахмата» в январе 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.
«Урал» не пропускает во всех турнирах четыре матча подряд. За это время команда набрала семь очков в РПЛ и победила владимирское «Торпедо» в Кубке России.
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