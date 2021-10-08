Ондрей Дуда
ЧМ-2022
Словакия
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#Ондрей Дуда #ЧМ-2022 #Словакия

Словакия выиграла все матчи против России, когда играл Дуда. Он выйдет в стартовом составе

30 минут назад

Ондрей Дуда – 26-летний полузащитник из «Кельна». Это основной игрок сборной Словакии в квалификации на ЧМ-2022.

За карьеру Дуда дважды играл против России. Оба матча Словакия выиграла со счетом 2:1. Дуда вспоминал эти победы на пресс-конференции перед игрой.

Первая игра была на Евро-2016, вторая – весной 2021 года. Весеннее поражение остается для России единственным в отборе на ЧМ.

Кузяев – капитан сборной России на игру против Словакии. Захарян и Терехов выйдут в составе

Источник:
инстаграм сборной Словакии
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