Ондрей Дуда
ЧМ-2022
Словакия
Словакия выиграла все матчи против России, когда играл Дуда. Он выйдет в стартовом составе
30 минут назад
Ондрей Дуда – 26-летний полузащитник из «Кельна». Это основной игрок сборной Словакии в квалификации на ЧМ-2022.
За карьеру Дуда дважды играл против России. Оба матча Словакия выиграла со счетом 2:1. Дуда вспоминал эти победы на пресс-конференции перед игрой.
Первая игра была на Евро-2016, вторая – весной 2021 года. Весеннее поражение остается для России единственным в отборе на ЧМ.
Кузяев – капитан сборной России на игру против Словакии. Захарян и Терехов выйдут в составе
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