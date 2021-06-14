Милан Шкриньяр
Евро-2020
Польша
Словакия
Шкриньяр – лучший игрок матча Польша – Словакия по версии УЕФА
вчера, 22:01
Польша проиграла Словакии 1:2 в первом туре Евро-2020.
После удара Роберта Мака Войцех Щесны переправил мяч в свои ворота, но счет сравнял Кароль Линетти.
Победный гол забил Милан Шкриньяр, и Словакия победила. Шкриньяр был выбран лучшим игроком матча.
История о Шкриньяре из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
«В 2019-м в миланском дерби удостоился личных чантов от Curva Nord – это произошло впервые за восемь лет. Сам он оценивает свои успехи так: «Здорово подумать, что за 18 месяцев я прошел от словацкой лиги до клуба уровня Интера».
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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