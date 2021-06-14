Шкриньяр – лучший игрок матча Польша – Словакия по версии УЕФА

История о Шкриньяре из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

«В 2019-м в миланском дерби удостоился личных чантов от Curva Nord – это произошло впервые за восемь лет. Сам он оценивает свои успехи так: «Здорово подумать, что за 18 месяцев я прошел от словацкой лиги до клуба уровня Интера».