Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года

Сборная России сыграет дома с Кипром в квалификации к ЧМ-2022 – это предпоследний тур.

Игра пройдет 11 ноября, она начнется в 20:00 по московскому времени. Матч покажет телеканал «Россия 1».

Россия идет первой в квалификации, опережая Хорватию на два очка. При Валерии Карпине сборная сыграла пять матчей – ничья с Хорватией и победы над Кипром, Мальтой, Словакией и Словенией.

Во всех этих играх команда пропустила лишь один гол – от словенской сборной.