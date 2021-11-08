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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Россия – Кипр, 11 ноября 2021 года

08 ноября, 13:24

Сборная России сыграет дома с Кипром в квалификации к ЧМ-2022 – это предпоследний тур. 

Игра пройдет 11 ноября, она начнется в 20:00 по московскому времени. Матч покажет телеканал «Россия 1».

Россия идет первой в квалификации, опережая Хорватию на два очка. При Валерии Карпине сборная сыграла пять матчей – ничья с Хорватией и победы над Кипром, Мальтой, Словакией и Словенией.

Во всех этих играх команда пропустила лишь один гол – от словенской сборной.

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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