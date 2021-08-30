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#АПЛ #РПЛ #Примера #Серия А #10AGE

Английские клубы потратили за прошлое десятилетие 12,4 млрд долларов. В тройке – Испания и Италия, Россия – шестая

час назад

ФИФА опубликовала отчет о тратах клубов за прошедшее десятилетие. Топ-3 по странам:

1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия – 12,4 млрд долларов

2. 🇪🇸 Испания – 6,7 млрд долларов

3. 🇮🇹 Италия – 5,6 млрд долларов

🇷🇺 Россия заняла в рейтинге шестое место, которое делит вместе с 🇨🇳 Китаем – клубы этих стран потратили 1,7 миллиарда долларов.

Полный отчет можно посмотреть здесь (46-я страница документа).

«Манчестер Сити», «Челси» и «Барселона» – самые тратящие клубы мира за прошлое десятилетие. «Зенит» вошел в топ-30

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Источник:
ФИФА
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