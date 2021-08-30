«Манчестер Сити», «Челси» и «Барселона» – самые тратящие клубы мира за прошлое десятилетие. «Зенит» вошел в топ-30

ФИФА опубликовала отчет о трансферах клубов за прошлое десятилетие. С 2011 по 2020 годы команды потратили 48,5 миллиардов долларов. В тройку самых тратящих клубов вошли:

1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити» (130 трансферов)

2. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси» (95 трансферов)

3. 🇪🇸 «Барселона» (75 трансферов)

В десятку не попали «Бавария», «Ливерпуль», «Милан», но есть «Тоттенхэм» и «Атлетико». Полный рейтинг можно посмотреть здесь (36-я страница документа).

«Зенит» вошел в топ-30 клубов. Он занял 29-е место и приобрел за десятилетие 48 футболистов.

Топ-30 потратил на трансферы 22,7 миллиарда долларов. Это 47% от общемирового объема.