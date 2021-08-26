Сегодня «Зенит» узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов: где смотреть жеребьевку 26 августа

26 августа в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Начало – в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет официальный сайт УЕФА.

Ведущим церемонии станет бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин. Специальный гость – бывший полузащитник «Челси» Майкл Эссьен.

«Зенит» попал в третью корзину. Это единственная российская команда, которая сыграет в группе Лиги чемпионов в этом сезоне. В прошлом сезоне от России было три команды.

«Зенит» не попадет в одну группу с киевским «Динамо», потому что УЕФА разводит украинские и российские клубы.

Групповой этап Лиги чемпионов начнется 14 сентября. Финал пройдет 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.

Все участники группового этапа Лиги чемпионов