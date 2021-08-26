Корзины Лиги чемпионов-2021/22: «Зенит» – в третьей
26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Начало – в 19:00 по московскому времени.
На групповом этапе выступят 32 команды из 15 стран. Чемпион России «Зенит» попал в третью корзину. Групповой этап Лиги чемпионов начнется 14 сентября.
Все корзины:
1-я корзина
🇪🇦 «Атлетико»
🇪🇦 «Вильярреал»
🏴 «Манчестер Сити»
🏴 «Челси»
🇩🇪 «Бавария»
🇮🇹 «Интер»
🇫🇷 «Лилль»
🇵🇹 «Спортинг»
2-я корзина
🇪🇦 «Реал»
🇪🇦 «Барселона»
🏴 «Манчестер Юнайтед»
🏴 «Ливерпуль»
🇮🇹 «Ювентус»
🇫🇷 «ПСЖ»
🇪🇦 «Севилья»
🇩🇪 «Боруссия» Д
3-я корзина
🇵🇹 «Порту»
🇵🇹 «Бенфика»
🇩🇪 «РБ Лейпциг»
🇮🇹 «Аталанта»
🇳🇱 «Аякс»
🇷🇺 «Зенит»
🇦🇹 «Зальцбург»
🇺🇦 «Шахтер»
4-я корзина
🇮🇹 «Милан»
🇩🇪 «Вольфсбург»
🇧🇪 «Брюгге»
🇸🇪 «Мальме»
🇨🇭 «Янг Бойз»
🇹🇷 «Бешикташ»
🇲🇩 «Шериф»
🇺🇦 «Динамо» К