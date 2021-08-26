Корзины Лиги чемпионов-2021/22: «Зенит» – в третьей

26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. Начало – в 19:00 по московскому времени.

На групповом этапе выступят 32 команды из 15 стран. Чемпион России «Зенит» попал в третью корзину. Групповой этап Лиги чемпионов начнется 14 сентября.

Все корзины:

1-я корзина

🇪🇦 «Атлетико»

🇪🇦 «Вильярреал»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси»

🇩🇪 «Бавария»

🇮🇹 «Интер»

🇫🇷 «Лилль»

🇵🇹 «Спортинг»

2-я корзина

🇪🇦 «Реал»

🇪🇦 «Барселона»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Юнайтед»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль»

🇮🇹 «Ювентус»

🇫🇷 «ПСЖ»

🇪🇦 «Севилья»

🇩🇪 «Боруссия» Д

3-я корзина

🇵🇹 «Порту»

🇵🇹 «Бенфика»

🇩🇪 «РБ Лейпциг»

🇮🇹 «Аталанта»

🇳🇱 «Аякс»

🇷🇺 «Зенит»

🇦🇹 «Зальцбург»

🇺🇦 «Шахтер»

4-я корзина

🇮🇹 «Милан»

🇩🇪 «Вольфсбург»

🇧🇪 «Брюгге»

🇸🇪 «Мальме»

🇨🇭 «Янг Бойз»

🇹🇷 «Бешикташ»

🇲🇩 «Шериф»

🇺🇦 «Динамо» К