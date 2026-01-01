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«Порту» почти час был в плей-офф – не попал. «Милан» был семь минут – не попал. «Атлетико» 59 минут вылетал из еврокубков – а теперь в плей-офф
#Лига чемпионов
Смолов – суперассистент в сборной: у него уже четыре голевых паса осенью. Столько же за клуб он сделал за два года
#Федор Смолов
Наби Кейта из «Ливерпуля» сыграл 5 матчей за 14 дней в трех разных странах. До этого он два года не вылезал из травм
#Наби Кейта
Весь «Лацио» праздновал победу в римском дерби с живым орлом. Вы еще не видели такого радостного Сарри! 🦅
#Лацио
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
#Медведев — Джокович
Основной защитник Украины – 18-летний парень. Ого
#Илья Забарный
УЕФА выпустил плейлист к Евро-2020 с Моргенштерном и другим русским рэпером. И удалил через полдня, когда заметил мат и гомофобию
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#Евро-2020
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