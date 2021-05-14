Организаторы Евро-2020 представили гимн турнира. Его записали участники U2 и диджей Мартин Гаррикc

Гаррикс в разговоре с Rolling Stone сказал, что работал над песней три года. Изначально он создавал ее один, но потом заметил, что гитарное вступление напоминает ему стиль U2. Он задумался над коллаборацией с U2 и написал группе, но не верил, что ему ответят.

В итоге ответ пришел, и к проекту присоединись Боно и Эдж. «Помню, мне приходилось отключать микрофон на телефоне во время разговора, чтобы покричать [от радости]. Потом снова включать его и вести себя спокойно. Это было невероятно».

Для U2 это первый релиз с 2017 года, когда они выпустили альбом Songs of Experience. Басист Адам Клейтон говорил в 2020 году, что U2 готовит новый релиз, но пока не знает даты выхода.

We Are The People готовили к лету 2020 года, но из-за переноса турнира о сотрудничестве не объявляли два года. Евро-2020 стартует 11 июня и продлится до 11 июля. Он пройдет в 11 городах, семь матчей – в Петербурге.