«ПСЖ» объявил о трансфере Хакими. Контракт подписан до 2026 года

Ашраф Хакими официально перешел из «Интера» в «ПСЖ». Детали трансфера не разглашаются. Известно только, что он подписал контракт на пять лет.

Хакими 22 года. Он играл в «Интере» с 2020-го и провел за него 45 матчей, забив семь голов и отдав 11 ассистов. Стал с ним чемпионом Серии А.

До этого принадлежал «Реалу», но сыграл за него меньше 20 игр. Уходил оттуда в аренду в «Боруссию Д», с которой побеждал в Суперкубке Германии.