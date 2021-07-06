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#Ашраф Хакими #Интер #Лига 1 #ПСЖ

«ПСЖ» объявил о трансфере Хакими. Контракт подписан до 2026 года

06 июля, 19:34

Ашраф Хакими официально перешел из «Интера» в «ПСЖ». Детали трансфера не разглашаются. Известно только, что он подписал контракт на пять лет.

  • Хакими 22 года. Он играл в «Интере» с 2020-го и провел за него 45 матчей, забив семь голов и отдав 11 ассистов. Стал с ним чемпионом Серии А.
  • До этого принадлежал «Реалу», но сыграл за него меньше 20 игр. Уходил оттуда в аренду в «Боруссию Д», с которой побеждал в Суперкубке Германии.
Источник:
твиттер «ПСЖ»
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