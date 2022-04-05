«Манчестер Сити» – «Атлетико». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 5 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Атлетико»

«Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по мск.

Также в прямом эфире за матчем можно следить через Winline.

Для «Манчестер Сити» и «Атлетико» это первая очная встреча в Лиге чемпионов. В 1/8 финала «Ман Сити» прошел «Спортинг», общий счет в двух встречах – 5:0. «Атлетико» на этой стадии прошел «Манчестер Юнайтед»: ничья 1:1 и победа 1:0.

«Манчестер Сити» подходит к этой встрече после шикарной серии: последнее поражение случилось для него еще 19 февраля. После него «Ман Сити» сыграл 7 матчей: 5 побед и 2 поражения. Хорошая серия и у «Атлетико»: впервые с 2018 года он победил в шести матчах подряд.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хорошо оценивает шансы соперника на эту встречу: «Они вышли из очень тяжелой группы, где были «Ливерпуль», «Порту» и «Милан». Они играли лучше «Манчестер Юнайтед» все 180 минут, в Мадриде они вообще были невероятны, особенно в первом тайме.

Их главная особенность – они способны игнорировать то, как играешь ты. Они всегда делают свое дело. Ты пытаешься навязать им свою игру, но это тяжело. Футболисты «Атлетико» знают, кто их тренирует. Симеоне не уволят, потому что, даже если что-то не работает как надо, никто другой не справится с этой командой».