Диего Симеоне

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Футбол
Симеоне потратил на трансферы 1 млрд евро. Он – шестой тренер, кому это удалось
#Диего Симеоне
Футбол
«Атлетико» продлил контракт с Симеоне на три года
#Диего Симеоне
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Футбол
Симеоне – рекордсмен «Атлетико» по количеству побед
#Диего Симеоне
Футбол
Симеоне стал пятым тренером в истории по победам в Примере
#Диего Симеоне
Футбол
Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере. Теперь она идет на 10-м месте
#Диего Симеоне
Футбол
Если Месси уйдет, самая большая зарплата в Испании будет у Симеоне
#Лионель Месси
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый игрок, Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер
#Лионель Месси
Футбол
Президент Ла Лиги мечтает, чтобы в Испании были только местные тренеры. В новом сезоне будет всего 3 иностранца
#Примера