Диего Симеоне
Атлетико
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Симеоне потратил на трансферы 1 млрд евро. Он – шестой тренер, кому это удалось
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25 августа «Атлетико» объявил о трансфере Матеуса Куньи из «Герты» за 26 млн евро. Благодаря этой сделке сумма, отданная командами на покупки при Симеоне, перевалила за 1 млрд евро и достигла отметки 1,011 млрд. Он стал пятым тренером, который смог за карьеру потратить более миллиарда на трансферы. Топ-6:
1. Жозе Моуринью – 1,76 млрд.
2. Хосеп Гвардиола – 1,59.
3. Карло Анчелотти – 1,37.
4. Мануэль Пеллегрини – 1,16.
5. Массимилиано Аллегри – 1,06.
6. Диего Симеоне – 1,01.
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