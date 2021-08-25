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#Диего Симеоне #Примера #Атлетико

Симеоне потратил на трансферы 1 млрд евро. Он – шестой тренер, кому это удалось

вчера, 22:24

25 августа «Атлетико» объявил о трансфере Матеуса Куньи из «Герты» за 26 млн евро. Благодаря этой сделке сумма, отданная командами на покупки при Симеоне, перевалила за 1 млрд евро и достигла отметки 1,011 млрд. Он стал пятым тренером, который смог за карьеру потратить более миллиарда на трансферы. Топ-6:

1. Жозе Моуринью – 1,76 млрд.

2. Хосеп Гвардиола – 1,59.

3. Карло Анчелотти – 1,37.

4. Мануэль Пеллегрини – 1,16.

5. Массимилиано Аллегри – 1,06.

6. Диего Симеоне – 1,01.

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Источник:
Transfermakrt
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