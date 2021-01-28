Диего Симеоне
Примера
Футбол
Атлетико
Поделиться:
Комментарии:
0
#Диего Симеоне #Футбол #Примера #Атлетико

Симеоне стал пятым тренером в истории по победам в Примере

3 часа назад

Диего Симеоне стал тренером «Атлетико» в декабре-2011. С того момента он провел в Примере 344 матча. А победа над «Валенсией» в 20-м туре стала для него 213-й в чемпионате Испании.

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фелиш 23
Суарес 54
Корреа 72
3:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Рачич 11

По этому показателю он вышел в топ-5:

1. Луис Арагонес («Атлетико», «Барселона») – 344 победы.

2. Мигель Муньос («Реал», «Севилья») – 323.

3. Хавьер Ирурета («Депортиво», «Сельта») – 259.

4. Фердинанд Даучик («Барселона», «Атлетико») – 234.

5. Диего Симеоне («Атлетико») – 213.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Но есть и неприятные моменты для Симеоне:
«Атлетико» Симеоне впервые вылетел в плей-офф ЛЧ от клуба, где не играет Роналду
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Диего Симеоне
#Футбол
#Примера
#Атлетико