Диего Симеоне
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Симеоне стал пятым тренером в истории по победам в Примере
3 часа назад
Диего Симеоне стал тренером «Атлетико» в декабре-2011. С того момента он провел в Примере 344 матча. А победа над «Валенсией» в 20-м туре стала для него 213-й в чемпионате Испании.
По этому показателю он вышел в топ-5:
1. Луис Арагонес («Атлетико», «Барселона») – 344 победы.
2. Мигель Муньос («Реал», «Севилья») – 323.
3. Хавьер Ирурета («Депортиво», «Сельта») – 259.
4. Фердинанд Даучик («Барселона», «Атлетико») – 234.
5. Диего Симеоне («Атлетико») – 213.
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