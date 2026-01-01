CAS

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Олимпиада 2020
CAS подтвердил запрет на использование «Катюши» вместо гимна России на Олимпиадах
#CAS
Разное
CAS запретил сборной России использовать «Катюшу» вместо гимна на ОИ
#CAS
Разное
Депутат Госдумы поддержал песню «Катюша» как замену гимна сборной России на Олимпиадах и чемпионатах мира
#Россия
Разное
МОК заменит гимн России на согласованную композицию на чемпионате мира по гандболу
#гандбол
Легкая атлетика
По решению суда Россия заплатит WADA 1,23 миллиона долларов. Это компенсация за расходы на расследование
#CAS
Легкая атлетика
Какие турниры затронуло решение CAS по делу России
#Россия
Легкая атлетика
Россия отстранена от международных соревнований на два года
#CAS
Футбол
9 клубов АПЛ обращались в CAS с просьбой отстранить «Ман Сити». Среди них все – кто вышел в еврокубки
#Манчестер Сити