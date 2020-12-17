По решению суда Россия заплатит WADA 1,23 миллиона долларов. Это компенсация за расходы на расследование

CAS поддержал WADA по вопросу дисквалификации России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, но сократил срок дисквалификации до двух лет. Еще одна санкция касается штрафа РУСАДА за расследования:

Изначально WADA требовала 5 млн долларов.

В итоге эту сумму уменьшили до 1,27 млн долларов.