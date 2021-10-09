WADA
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#WADA

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

час назад

9 октября на официальном сайте WADA появился текст, в котором организация сообщила, что отозвала аккредитацию у московской антидопинговой лаборатории:

«Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию Дисциплинарного комитета WADA об отзыве аккредитации Национальной антидопинговой лаборатории в Москве.

Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении Исполкома. Она по-прежнему не имеет права выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт WADA
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