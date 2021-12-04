WADA
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#WADA

39 допинговых организаций ведут 492 дела в отношении российских спортсменов

7 часов назад

Расследования открыты на основе полученных из московской лаборатории проб и информации из базы данных LIMS [в ней с 2012 по 2015 фиксировались результаты проверок спортсменов, в 2019 году информация была передана WADA].

25 ноября в Париже на заседании WADA был предоставлен обновленный отчет о данных из московской лаборатории. Изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым причастен 751 российский спортсмен:

  • в 189 случаях дела были закрыты, 
  • в 99 – спортсмены понесли наказание, 
  • в 13 – оправдательный вердикт, 
  • по 27 – готовятся решения.

В апреле-2020 WADA рассказала о закрытии расследований в отношении 298 спортсменов:

«Это была лишь часть от общего числа дел на основе LIMS. В апреле 2020 года приоритет этой конкретной группе спортсменов был отдан, чтобы помочь антидопинговым организациям обработать дела, которые на тот момент казались наиболее очевидными в рамках LIMS.

Параллельно некоторые антидопинговые организации вышли за рамки этой целевой группы спортсменов и начали вести свои собственные дела, используя своих экспертов».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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