39 допинговых организаций ведут 492 дела в отношении российских спортсменов

Расследования открыты на основе полученных из московской лаборатории проб и информации из базы данных LIMS [в ней с 2012 по 2015 фиксировались результаты проверок спортсменов, в 2019 году информация была передана WADA].

25 ноября в Париже на заседании WADA был предоставлен обновленный отчет о данных из московской лаборатории. Изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым причастен 751 российский спортсмен:

в 189 случаях дела были закрыты,

в 99 – спортсмены понесли наказание,

в 13 – оправдательный вердикт,

по 27 – готовятся решения.

В апреле-2020 WADA рассказала о закрытии расследований в отношении 298 спортсменов: