39 допинговых организаций ведут 492 дела в отношении российских спортсменов
Расследования открыты на основе полученных из московской лаборатории проб и информации из базы данных LIMS [в ней с 2012 по 2015 фиксировались результаты проверок спортсменов, в 2019 году информация была передана WADA].
25 ноября в Париже на заседании WADA был предоставлен обновленный отчет о данных из московской лаборатории. Изъятые материалы стали основанием для открытия 793 дел, к которым причастен 751 российский спортсмен:
- в 189 случаях дела были закрыты,
- в 99 – спортсмены понесли наказание,
- в 13 – оправдательный вердикт,
- по 27 – готовятся решения.
В апреле-2020 WADA рассказала о закрытии расследований в отношении 298 спортсменов:
«Это была лишь часть от общего числа дел на основе LIMS. В апреле 2020 года приоритет этой конкретной группе спортсменов был отдан, чтобы помочь антидопинговым организациям обработать дела, которые на тот момент казались наиболее очевидными в рамках LIMS.
Параллельно некоторые антидопинговые организации вышли за рамки этой целевой группы спортсменов и начали вести свои собственные дела, используя своих экспертов».