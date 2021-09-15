WADA пересмотрит запрет марихуаны в спорте. Для этого она проведет научное исследование

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) анонсировало научное исследование о каннабисе. Его проведут в 2022 году и по итогам решат, менять ли статус вещества в спорте.

До 2022 года включительно марихуана точно останется под запретом. Исследование запланировали после «запросов от заинтересованных сторон». WADA не привела подробностей, но известно, что за отмену выступало Американское антидопинговое агентство.

В большинстве штатов США марихуана легализована в медицинских целях, в некоторых – также и в рекреационных. Однако в спорте она по-прежнему запрещена.

Летом 2021 года американская легкоатлетка Ша'Кэрри Ричардсон пропустила Олимпиаду из-за употребления марихуаны. Позже она объяснила, что с помощью нее старалась пережить смерть матери.

Одним из наиболее известных спортсменов, выступающих за легализацию, остается баскетболист Кевин Дюрэнт. В августе он объявил о партнерстве с Weedmap – крупнейшей платформой, которая связывает пользователей с аптеками, где доступна марихуана.