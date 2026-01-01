прыжки в высоту

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«Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена?» Открытое письмо Ласицкене к боссам русского спорта
#Мария Ласицкене
Ласицкене – чемпионка, которая бьется против всех чиновников
#Мария Ласицкене