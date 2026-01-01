Мария Ласицкене

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Легкая атлетика
💎 Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» и поставила очередной рекорд
#Мария Ласицкене
Легкая атлетика
Ласицкене и Сидорова пропустят этап Бриллиантовой лиги США из-за невыдачи виз
#Мария Ласицкене
Олимпиада 2020
Министерство обороны Украины вызвало легкоатлетку Магучих из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене
#Мария Ласицкене
Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Ласицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту
#Мария Ласицкене
Олимпиада 2020
Ласицкене вышла в финал Олимпиады, взяв высоту 1,95 м с третьей попытки
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Шубенков, Ласицкене и еще восемь легкоатлетов из России вошли в состав сборной на Олимпиаду в Токио
#Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Рекорд всех времен Марии Ласицкене: три подряд «золота» на ЧМ по прыжкам в высоту
#Мария Ласицкене