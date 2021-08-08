Министерство обороны Украины вызвало легкоатлетку Магучих из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене

Об этом в фейсбуке написала заместитель главы министерства обороны Украины Анна Маляр: «Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война, а это накладывает определенные ограничения и ответственность.

Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих на данный момент находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована встреча с ней. О результатах разговора сообщу».

🇷🇺 Мария Ласицкене и 🇺🇦 Ярослава Магучих выступали в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020. Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, Магучих выиграла бронзу. После соревнований спортсменки обнялись.

Магучих – младший лейтенант вооруженных сил Украины. Ей 19 лет. Она выиграла первую медаль на Олимпийских играх.