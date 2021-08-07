🥇🇷🇺 Ласицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту

Мария Ласицкене – единственная представительница 🇷🇺 России на Олимпиаде-2020 в прыжках в высоту среди женщин в финальном турнире. Она дебютировала на ОИ.

Это ее первая медаль на Олимпиадах и 20-я для России в Токио. Ласицкене – единственная, кто взял высоту 2,04 м (со второй попытки).

Ласицкене трижды выигрывала чемпионат мира и становилась чемпионкой Европы-2018.

Подиум:

1. 🇷🇺 Мария Ласицкене.

2. 🇦🇺 Никола Макдермотт.

3. 🇺🇦 Ярослава Магучих.

Медальный зачет Олимпиады-2020