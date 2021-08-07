Мария Ласицкене
Легкая атлетика
🥇🇷🇺 Ласицкене – олимпийская чемпионка в прыжках в высоту
2 часа назад
Мария Ласицкене – единственная представительница 🇷🇺 России на Олимпиаде-2020 в прыжках в высоту среди женщин в финальном турнире. Она дебютировала на ОИ.
Это ее первая медаль на Олимпиадах и 20-я для России в Токио. Ласицкене – единственная, кто взял высоту 2,04 м (со второй попытки).
Ласицкене трижды выигрывала чемпионат мира и становилась чемпионкой Европы-2018.
Подиум:
1. 🇷🇺 Мария Ласицкене.
2. 🇦🇺 Никола Макдермотт.
3. 🇺🇦 Ярослава Магучих.
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