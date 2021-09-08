💎 Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» и поставила очередной рекорд

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в финале «Бриллиантовой лиги» с результатом 2,05 м.

Она с третьей попытки взяла высоту 1,96, как и на Олимпиаде-2020.

Главные соперницы – Ярослава Магучих и Никола Макдермотт взяли 2,01.

Макдермотт не перепрыгнула 2,03, Магучих остановилась на этой же отметке.

Ласицкене взяла 2,03 с первой попытки, а 2,05 – со второй. И победила.

2,05 – это лучший результат сезона в мире и рекорд турнира. Предыдущий держался 17 лет.

Ласицкене – олимпийская чемпионка. 7 августа она выиграла золотую медаль Олимпиады-2020 с результатом 2,04 м.

Ласицкене – единственная на планете трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. «Бриллиантовую лигу» она выигрывала пять раз в карьере.