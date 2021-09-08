Мария Ласицкене
💎 Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» и поставила очередной рекорд
вчера, 23:28
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила в финале «Бриллиантовой лиги» с результатом 2,05 м.
- Она с третьей попытки взяла высоту 1,96, как и на Олимпиаде-2020.
- Главные соперницы – Ярослава Магучих и Никола Макдермотт взяли 2,01.
- Макдермотт не перепрыгнула 2,03, Магучих остановилась на этой же отметке.
- Ласицкене взяла 2,03 с первой попытки, а 2,05 – со второй. И победила.
2,05 – это лучший результат сезона в мире и рекорд турнира. Предыдущий держался 17 лет.
Ласицкене – олимпийская чемпионка. 7 августа она выиграла золотую медаль Олимпиады-2020 с результатом 2,04 м.
Ласицкене – единственная на планете трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. «Бриллиантовую лигу» она выигрывала пять раз в карьере.
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