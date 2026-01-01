WADA

Лента
Материалы
Новости
Олимпиада 2020
39 допинговых организаций ведут 492 дела в отношении российских спортсменов
#WADA
Олимпиада
Руководство антидопингового центра Украины ушло в отставку. WADA обвинило его в манипуляциях с пробами спортсменов
#WADA
Олимпиада 2020
WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
#WADA
Разное
WADA пересмотрит запрет марихуаны в спорте. Для этого она проведет научное исследование
#WADA
Олимпиада 2020
МОК утвердил музыку Чайковского как замену гимна России на Олимпиаде в Токио и Пекине
#Олимпиада
Разное
CAS запретил сборной России использовать «Катюшу» вместо гимна на ОИ
#CAS
Разное
Депутат Госдумы поддержал песню «Катюша» как замену гимна сборной России на Олимпиадах и чемпионатах мира
#Россия
Разное
МОК заменит гимн России на согласованную композицию на чемпионате мира по гандболу
#гандбол
Легкая атлетика
По решению суда Россия заплатит WADA 1,23 миллиона долларов. Это компенсация за расходы на расследование
#CAS
Легкая атлетика
Какие турниры затронуло решение CAS по делу России
#Россия
Легкая атлетика
Россия отстранена от международных соревнований на два года
#CAS
Легкая атлетика
Сенат США принял антидопинговый закон и назвал его в честь Родченкова
#Григорий Родченков
Олимпиада
WADA расследовало дела 298 российских спортсменов. Предполагаемые манипуляции – почти в половине из них
#WADA
Футбол
Катарский телеканал beIN Sports передает, что WADA отстранит Россию от ЧМ-2022
#Россия
Олимпиада 2020
Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на 4 года
#WADA