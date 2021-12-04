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Олимпиада 2020
39 допинговых организаций ведут 492 дела в отношении российских спортсменов
#WADA
04 декабря 2021, 12:42
Олимпиада
Руководство антидопингового центра Украины ушло в отставку. WADA обвинило его в манипуляциях с пробами спортсменов
#WADA
27 октября 2021, 18:39
Олимпиада 2020
WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
#WADA
09 октября 2021, 20:28
Разное
WADA пересмотрит запрет марихуаны в спорте. Для этого она проведет научное исследование
#WADA
15 сентября 2021, 14:25
Олимпиада 2020
МОК утвердил музыку Чайковского как замену гимна России на Олимпиаде в Токио и Пекине
#Олимпиада
22 апреля 2021, 17:27
Разное
CAS запретил сборной России использовать «Катюшу» вместо гимна на ОИ
#CAS
13 марта 2021, 00:27
Разное
Депутат Госдумы поддержал песню «Катюша» как замену гимна сборной России на Олимпиадах и чемпионатах мира
#Россия
18 января 2021, 12:17
Разное
МОК заменит гимн России на согласованную композицию на чемпионате мира по гандболу
#гандбол
10 января 2021, 14:33
Легкая атлетика
По решению суда Россия заплатит WADA 1,23 миллиона долларов. Это компенсация за расходы на расследование
#CAS
17 декабря 2020, 18:16
Легкая атлетика
Какие турниры затронуло решение CAS по делу России
#Россия
17 декабря 2020, 18:10
Легкая атлетика
Россия отстранена от международных соревнований на два года
#CAS
17 декабря 2020, 17:36
Легкая атлетика
Сенат США принял антидопинговый закон и назвал его в честь Родченкова
#Григорий Родченков
17 ноября 2020, 12:18
Олимпиада
WADA расследовало дела 298 российских спортсменов. Предполагаемые манипуляции – почти в половине из них
#WADA
30 апреля 2020, 21:52
Футбол
Катарский телеканал beIN Sports передает, что WADA отстранит Россию от ЧМ-2022
#Россия
05 февраля 2020, 13:12
Олимпиада 2020
Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на 4 года
#WADA
09 декабря 2019, 13:37