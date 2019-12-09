Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», - цитирует ТАСС пресс-службу WADA.

Что это значит:

Россия на четыре года лишена права выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом;

На этот же срок России запрещено принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение;

Российские госслужащие и руководство Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) не могут посещать международные спортивные мероприятия в течение четырех лет.

Ранее сообщалось, что РУСАДА в течение десяти дней примет решение о подаче апелляции на решение WADA.