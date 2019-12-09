WADA
Олимпиада-2020
ЧМ-2022
Олимпиада-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#WADA #ЧМ-2022 #Олимпиада-2020 #Олимпиада-2022

Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на 4 года

09 декабря 2019, 13:37

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», - цитирует ТАСС пресс-службу WADA.

Что это значит:

  • Россия на четыре года лишена права выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом;
  • На этот же срок России запрещено принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение;
  • Российские госслужащие и руководство Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) не могут посещать международные спортивные мероприятия в течение четырех лет.

Ранее сообщалось, что РУСАДА в течение десяти дней примет решение о подаче апелляции на решение WADA.

Что писали раньше
Отвечаем на базовые вопросы про новости о дисквалификации России. В чем именно обвиняют? Все уже точно? Причем тут футбол?
Глава РУСАДА говорит, что Россия может пропустить и Евро, и Олимпиаду. Как?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#WADA
#ЧМ-2022
#Олимпиада-2020
#Олимпиада-2022