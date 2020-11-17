Григорий Родченков
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#Григорий Родченков #Легкая атлетика #WADA

Сенат США принял антидопинговый закон и назвал его в честь Родченкова

17 ноября, 12:18

Сенат США принял закон, который позволяет привлекать к ответственности лица, который нарушили антидопинговые правила. Этот закон назвали в честь Григория Родченкова.

Суть закона:

1. Правительство США может преследовать и наказывать людей, которые нарушили антидопинговые правила. Закон Родченокова распространяется на тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства.

2. Штраф до 1 млн долларов и тюремный срок до 10 лет.

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