Григорий Родченков
Легкая атлетика
WADA
Сенат США принял антидопинговый закон и назвал его в честь Родченкова
17 ноября, 12:18
Сенат США принял закон, который позволяет привлекать к ответственности лица, который нарушили антидопинговые правила. Этот закон назвали в честь Григория Родченкова.
Суть закона:
1. Правительство США может преследовать и наказывать людей, которые нарушили антидопинговые правила. Закон Родченокова распространяется на тренеров, агентов, дилеров, менеджеров и представителей спортивного и государственного руководства.
2. Штраф до 1 млн долларов и тюремный срок до 10 лет.
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