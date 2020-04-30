WADA
WADA расследовало дела 298 российских спортсменов. Предполагаемые манипуляции – почти в половине из них
30 апреля 2020, 21:52
Президент WADA Витольд Банка сообщил о завершении расследования. Итоги:
• Расследование коснулось дел 298 российских спортсменов. Возможные манипуляции с базой данных не повлияли на 153 дела, но коснулись 145 случаев.
• Было проверено 24 терабайта данных о сотнях спортсменов из 28 организаций.
• Продолжается повторный анализ проб из московской лаборатории. 57 случаев находятся в стадии подтверждения.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые