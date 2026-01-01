WADA

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Главное про наказание и дисквалификацию России на Олимпиаде: почему не будет флага и гимна, какие спортсмены под запретом, как это повлияет на медали
#Олимпиада-2020
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Все главные итоги бана русского спорта на два года. Что теперь будет?
#РУСАДА
Ого, WADA извинилось за ложный допинг. Перед Сако, которому та ошибка испортила карьеру
#Мамаду Сако
«Это бюрократы из ада. В чистом виде». Что говорят об отстранении России по телевизору (мы посмотрели за вас)
#Олимпиада-2020
Россия подаст апелляцию на дисквалификацию. Какие шансы? Что может измениться? Что такое CAS?
#Олимпиада-2020
Еще раз: все главные итоги бана России за допинг – в одной картинке
#Россия
«Надо провести собственные соревнования». Как и кто реагирует на бан России
#Олимпиада-2020
Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира. Все главное по теме – тут
#Россия
Отвечаем на базовые вопросы про новости о дисквалификации России. В чем именно обвиняют? Все уже точно? Причем тут футбол?
#Евро-2020