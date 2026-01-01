Карен Хачанов

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Золото Олимпиады в теннисе у России забрал немец с русскими корнями – хотя сам говорил, что в нем нет ничего русского
#Александр Зверев
Русский теннисист попал в финал Олимпиады – и это сенсация. Золото у мужчин было только раз
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#Карен Хачанов
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Русские теннисисты злятся на провокации иностранных журналистов на Олимпиаде. Хачанов еще держится, но Медведев не выдержал вопроса про «клеймо мошенников»
#Даниил Медведев
«Если я умру, кто ответит за это?» Спортсмены на Олимпиаде страдают из-за жары – Медведев вообще чуть не отключился
#Даниил Медведев
В России появился новый топ-спортсмен. Он будущее тенниса
#Карен Хачанов