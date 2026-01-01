Карен Хачанов

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Теннис
Карацев и Хачанов вылетели в третьем круге Australian Open
#Australian Open
Теннис
Карацев вышел в следующий раунд US Open, Хачанов проиграл Харрису в пяти сетах и вылетел в первом круге
#US Open
Олимпиада 2020
🥈🇷🇺 Хачанов – серебряный призер Олимпиады-2020 в одиночном разряде
#Карен Хачанов
Теннис
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в мужском теннисе Зверев – Хачанов, 1 августа 2021 года
#Зверев – Хачанов
Олимпиада 2020
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в мужском теннисе Зверев – Хачанов, 1 августа 2021 года
#Зверев – Хачанов
Теннис
🇷🇺🇩🇪 Хачанов сыграет против Зверева в финале теннисного турнира Олимпиады. Джокович вылетел
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Хачанов вышел в финал теннисного турнира на Олимпиаде. Он сыграет с Джоковичем или Зверевым
#Карен Хачанов
Теннис
🎾 🇷🇺 Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Хачанов вышел в четвертьфинал мужской одиночки на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Хачанов прошел в 1/8 финала в одиночном разряде на Олимпиаде-2020
#Карен Хачанов
Олимпиада 2020
🎾 Хачанов на Олимпиаде-2020 прошел в 1/16 финала в мужской одиночке, Маррей снялся с турнира
#Карен Хачанов
Олимпиада 2020
🎾 Хачанов и Рублев проиграли в парном разряде и вылетели с Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
Теннис
Жеребьевка в мужском теннисе на Олимпиаде-2020: Медведев – Бублик, Рублев – Нисикори и другие пары
#Олимпиада-2020
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала
#Карен Хачанов
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал «Уимблдона». В пятом сете он победил Корду со счетом 10:8
#Карен Хачанов
Теннис
Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 позиции в рейтинге ATP
#ATP