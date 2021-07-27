Карен Хачанов
Теннис
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🎾 Хачанов прошел в 1/8 финала в одиночном разряде на Олимпиаде-2020
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В матче 1/16 финала Карен Хачанов победил 🇦🇺 Джеймса Дакворта в двух сетах – 7:5, 6:1.
- В мужском одиночном турнире на Олимпиаде-2020 Хачанов посеян под 12-м номером. В 1/8 финала он сыграет против 🇦🇷 Диего Шварцмана. Матч пройдет 28 июля.
- Аслан Карацев и Андрей Рублев вылетели из турнира, Даниил Медведев в 1/8 сыграет с 🇮🇹 Фабио Фоньини.
- Ранее Хачанов и Рублев вылетели из турнира в парном разряде.
Финал мужского турнира пройдет 1 августа.
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