Олимпиада-2020
Карен Хачанов
#Олимпиада-2020 #Карен Хачанов
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🎾 🇷🇺 Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира на Олимпиаде

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Карен Хачанов обыграл 🇫🇷 Уго Умбера в четвертьфинале олимпийского турнира: 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

  • Хачанов вышел в полуфинал и сыграет с победителем пары 🇷🇺 Даниил Медведев – 🇪🇸 Пабло Каренья-Буста.
  • Если в полуфинале встретятся Медведев и Хачанов, то у России гарантированно будет один теннисист в финале и минимум бронзовая медаль.
  • Матч Медведева и Карьея-Бусты пройдет позже 29 июля.

Также у России остались пары в миксте и женском парном разряде:

  • Елена Веснина и Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев играют в четвертьфиналах микстов.
  • Елена Веснина и Вероника Кудерметова сыграют в женской одиночке за бронзу.

 

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Источник:
Гол.ру
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