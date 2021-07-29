🎾 🇷🇺 Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира на Олимпиаде

Карен Хачанов обыграл 🇫🇷 Уго Умбера в четвертьфинале олимпийского турнира: 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Хачанов вышел в полуфинал и сыграет с победителем пары 🇷🇺 Даниил Медведев – 🇪🇸 Пабло Каренья-Буста.

Если в полуфинале встретятся Медведев и Хачанов, то у России гарантированно будет один теннисист в финале и минимум бронзовая медаль.

Матч Медведева и Карьея-Бусты пройдет позже 29 июля.

Также у России остались пары в миксте и женском парном разряде: