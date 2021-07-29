Олимпиада-2020
Карен Хачанов
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🎾 🇷🇺 Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира на Олимпиаде
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Карен Хачанов обыграл 🇫🇷 Уго Умбера в четвертьфинале олимпийского турнира: 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
- Хачанов вышел в полуфинал и сыграет с победителем пары 🇷🇺 Даниил Медведев – 🇪🇸 Пабло Каренья-Буста.
- Если в полуфинале встретятся Медведев и Хачанов, то у России гарантированно будет один теннисист в финале и минимум бронзовая медаль.
- Матч Медведева и Карьея-Бусты пройдет позже 29 июля.
Также у России остались пары в миксте и женском парном разряде:
- Елена Веснина и Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев играют в четвертьфиналах микстов.
- Елена Веснина и Вероника Кудерметова сыграют в женской одиночке за бронзу.
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