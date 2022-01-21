Australian Open
Карен Хачанов
Аслан Карацев
Карацев и Хачанов вылетели в третьем круге Australian Open
45 минут назад
Матчи для российских теннисистов завершились неудачно.
❌ Карен Хачанов уступил в четырех сетах Рафаэлю Надалю (3:6, 2:6, 6:3, 1:6).
❌ Аслан Карацев проиграл в четырех сетах Адриану Маннарино (6:7, 7:6, 5:7, 4:6). Матч шел четыре часа 38 минут.
Из россиян в одиночном турнире Australian Open остались Андрей Рублев и Даниил Медведев. Они сыграют матчи третьего раунда. Соперник Рублева – Марин Чилич, Медведева – Ботик ван де Зандсхюлп.
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