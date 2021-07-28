Олимпиада-2020
Теннис
Карен Хачанов
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🎾 Хачанов вышел в четвертьфинал мужской одиночки на Олимпиаде-2020
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В 1/8 финала Карен Хачанов победил в трех сетах 🇦🇷 Диего Шварцмана – 6:1, 2:6, 6:1.
После победы он пожаловался на жару: «Не понимаю, почему организаторы не переносят встречи на другое время. Не хочу показаться привередливым, физически я готов хорошо, но умирать на корте желания нет. Не вижу проблем, чтобы начинать в 4-5 вечера, потому что здесь хорошее освещение и нет палящего солнца».
В мужском одиночном турнире он посеян под 12-м номером. Это его первая Олимпиада в карьере.
В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем пары 🇫🇷 Уго Умбер – 🇬🇷 Стефанос Циципас.
- Ранее в эту стадию прошел Даниил Медведев.
- Хачанов вылетел из турнира в парном разряде, где выступал вместе с Андреем Рублевым.
- Финал мужского одиночного турнира пройдет 1 августа.
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