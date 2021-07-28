🎾 Хачанов вышел в четвертьфинал мужской одиночки на Олимпиаде-2020

В 1/8 финала Карен Хачанов победил в трех сетах 🇦🇷 Диего Шварцмана – 6:1, 2:6, 6:1.

После победы он пожаловался на жару: «Не понимаю, почему организаторы не переносят встречи на другое время. Не хочу показаться привередливым, физически я готов хорошо, но умирать на корте желания нет. Не вижу проблем, чтобы начинать в 4-5 вечера, потому что здесь хорошее освещение и нет палящего солнца».

В мужском одиночном турнире он посеян под 12-м номером. Это его первая Олимпиада в карьере.

В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем пары 🇫🇷 Уго Умбер – 🇬🇷 Стефанос Циципас.