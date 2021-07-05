Карен Хачанов
Уимблдон
Хачанов вышел в четвертьфинал «Уимблдона». В пятом сете он победил Корду со счетом 10:8
05 июля, 17:20
Счет против Себастьяна Корду – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.
- Карену Хачанову 25 лет.
- Это второй раз, когда Хачанов вышел в четвертьфинал турниров «Большого шлема». Впервые это было в 2019 году на «Ролан Гаррос».
- В четвертьфинале «Уимблдона» Хачанов сыграет с победителем пары Денис Шаповалов / Роберто Баутиста-Агут.
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