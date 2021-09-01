US Open
Карен Хачанов
Аслан Карацев
Карацев вышел в следующий раунд US Open, Хачанов проиграл Харрису в пяти сетах и вылетел в первом круге
01 сентября, 08:27
Аслан Карацев победил 🇪🇦 Хауме Муньяра в четырех сетах – 7:5, 1:6, 6:3, 6:2. Во втором круге Карацев сыграет против 🇦🇺 Джордана Томпсона.
- Лучший результат Карацева в карьере – полуфинал Australian Open в 2021 году. На Олимпиаде-2020 он выиграл серебро в миксте.
Матч Карена Хачанова против 🇿🇦 Ллойда Харриса продлился пять сетов – 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6.
- Хачанов дважды доходил до третьего круга на US Open (в 2018 и 2020 годах) – это его лучший результат на турнире.
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