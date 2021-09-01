US Open
Карен Хачанов
Аслан Карацев
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#US Open #Аслан Карацев #Карен Хачанов

Карацев вышел в следующий раунд US Open, Хачанов проиграл Харрису в пяти сетах и вылетел в первом круге

01 сентября, 08:27

Аслан Карацев победил 🇪🇦 Хауме Муньяра в четырех сетах – 7:5, 1:6, 6:3, 6:2. Во втором круге Карацев сыграет против 🇦🇺 Джордана Томпсона.

  • Лучший результат Карацева в карьере – полуфинал Australian Open в 2021 году. На Олимпиаде-2020 он выиграл серебро в миксте.

Матч Карена Хачанова против 🇿🇦 Ллойда Харриса продлился пять сетов – 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6. 

  • Хачанов дважды доходил до третьего круга на US Open (в 2018 и 2020 годах) – это его лучший результат на турнире.

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Источник:
Гол.ру
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