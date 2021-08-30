Рублев вышел в следующий раунд US Open

🇷🇺 Андрей Рублев встретился с 🇭🇷 Иво Карловичем и победил в трех сетах – 6:3, 7:6, 6:3.

На US Open Рублев дважды доходил до четвертьфинала – в 2017 и 2020 годах.

Единственный россиянин, который выигрывал US Open, – Марат Сафин. Он побеждал в 2000 году.

В другой паре 🇷🇺 Евгений Донской играет против 🇨🇦 Феликса Оже-Альяссима. Он проигрывает после трех сетов – 1:2, но ведет в четвертом сете 5:4.