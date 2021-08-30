US Open
Андрей Рублев
Рублев вышел в следующий раунд US Open
17 минут назад
🇷🇺 Андрей Рублев встретился с 🇭🇷 Иво Карловичем и победил в трех сетах – 6:3, 7:6, 6:3.
- На US Open Рублев дважды доходил до четвертьфинала – в 2017 и 2020 годах.
- Единственный россиянин, который выигрывал US Open, – Марат Сафин. Он побеждал в 2000 году.
В другой паре 🇷🇺 Евгений Донской играет против 🇨🇦 Феликса Оже-Альяссима. Он проигрывает после трех сетов – 1:2, но ведет в четвертом сете 5:4.
- В 2013 году Донской доходил до третьего раунда US Open – это его лучший результат на турнире.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые