US Open
Андрей Рублев
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#US Open #Андрей Рублев

Рублев вышел в следующий раунд US Open

17 минут назад

🇷🇺 Андрей Рублев встретился с 🇭🇷 Иво Карловичем и победил в трех сетах – 6:3, 7:6, 6:3.

  • На US Open Рублев дважды доходил до четвертьфинала – в 2017 и 2020 годах.
  • Единственный россиянин, который выигрывал US Open, – Марат Сафин. Он побеждал в 2000 году.

В другой паре 🇷🇺 Евгений Донской играет против 🇨🇦 Феликса Оже-Альяссима. Он проигрывает после трех сетов – 1:2, но ведет в четвертом сете 5:4.

  • В 2013 году Донской доходил до третьего раунда US Open – это его лучший результат на турнире.
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Источник:
Гол.ру
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