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Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 позиции в рейтинге ATP
2 часа назад
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг лучших теннисистов после завершения Australian Open.
- Даниил Медведев поднялся с четвертой строчки на третью, обойдя австрийца Доминика Тима.
- Аслан Карацев поднялся на 42 строчки и теперь занимает 72-е место.
- Андрей Рублев сохранил восьмую позицию.
- Карен Хачанов потерял одну строчку и теперь идет 21-м.
Все четверо выступали на Australian Open. Дальше всех прошел Медведев, проигравший в финале Новаку Джоковичу. Карацев на дебютном турнире серии «Большого шлема» дошел до полуфинала. Рублев выбыл в 1/4 финала, Хачанов — в третьем круге.
Лидеры рейтинга ATP:
- Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
- Даниил Медведев (Россия) — 9735.
- Доминик Тим (Австрия) — 9125.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
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