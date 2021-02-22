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#ATP #Даниил Медведев #Аслан Карацев #Теннис #Андрей Рублев #Карен Хачанов

Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 позиции в рейтинге ATP

2 часа назад

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг лучших теннисистов после завершения Australian Open.

Все четверо выступали на Australian Open. Дальше всех прошел Медведев, проигравший в финале Новаку Джоковичу. Карацев на дебютном турнире серии «Большого шлема» дошел до полуфинала. Рублев выбыл в 1/4 финала, Хачанов — в третьем круге.

Лидеры рейтинга ATP:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
  3. Даниил Медведев (Россия) — 9735.
  4. Доминик Тим (Австрия) — 9125.
  5. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
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