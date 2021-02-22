Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 позиции в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг лучших теннисистов после завершения Australian Open.

Даниил Медведев поднялся с четвертой строчки на третью, обойдя австрийца Доминика Тима.

Аслан Карацев поднялся на 42 строчки и теперь занимает 72-е место.

Андрей Рублев сохранил восьмую позицию.

Карен Хачанов потерял одну строчку и теперь идет 21-м.

Все четверо выступали на Australian Open. Дальше всех прошел Медведев, проигравший в финале Новаку Джоковичу. Карацев на дебютном турнире серии «Большого шлема» дошел до полуфинала. Рублев выбыл в 1/4 финала, Хачанов — в третьем круге.

Лидеры рейтинга ATP: