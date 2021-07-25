🎾 Хачанов на Олимпиаде-2020 прошел в 1/16 финала в мужской одиночке, Маррей снялся с турнира

Карен Хачанов в мужском одиночном турнире на Олимпиаде-2020 посеян под 12-м номером. Матч против японца Йосихото Нисиоку продлился три сета – 3:6, 6:1, 6:2.

В 1/16 финала Хачанов сыграет против австралийца Джеймса Дакворта. Матч пройдет 26 июля.

На Олимпиаде-2020 Россию в мужском разряде представляют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Медведев и Карацев прошли в 1/16 финала.

Финал мужского турнира пройдет 1 августа.

Единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужской одиночке Энди Маррей снялся с турнира из-за травмы, но продолжит выступления в парах. В одиночном турнире Маррея заменит австралиец Макс Перселл:

«Я действительно разочарован тем, что мне пришлось уйти, но медицинский персонал посоветовал мне не играть в обоих турнирах, поэтому я принял трудное решение отказаться от одиночных игр и сосредоточиться на игре в парном разряде с Джо Солсбери».