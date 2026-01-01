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Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
Что происходило после финала Australian Open-2022: Надаль упал без сил в зале, Медведев ответил зрителям
#Медведев – Надаль
Хроника финала Australian Open-2022: пять абзацев о матче Медведев – Надаль, который длился более пяти часов
#Медведев – Надаль
Сколько Даниил Медведев заработал за второе место на Australian Open-2022 💰
#Медведев – Надаль
«С идиотами просьбы не работают». Медведев проиграл финал Надалю и зрителям – ругался и хлопал в ответ на шум
#Медведев – Надаль
«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев накричал на судью, но прошел в финал и извинился
#Даниил Медведев
«Сегодня на ужин буду чертову подачу Даниила. Прямо в глотку». Медведев и Кириос сыграли пока самый яркий матч тенниса в 2022-м
#Ник Кириос
Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске
#Аслан Карацев
Теннисист Кириос отхлебнул пиво из стакана у зрителя на трибуне и раздал автографы – так он радуется победе 🍺
#Ник Кириос
Детали по депортации Джоковича из Австралии: рекордные заражения, пустые полки в супермаркетах, коронавирус на Australian Open
#Новак Джокович
Скандал Джоковича продолжается – все подробности здесь: он или подделал тест (потому что против вакцин), или заражал людей коронавирусом
#Новак Джокович
Australian Open в 2020-м: грязный воздух, скорбь по Кобе, еще – ранний вылет Серены и очередное чудо Федерера
#Australian Open
Джокович против вакцинации. Australian Open дали ему странное освобождение – но пограничники задержали в аэропорту Мельбурна из-за визы
#Новак Джокович
Сколько Медведев заработал за второе место на Australian Open
#Медведев — Джокович
Медведев показывает лучшую форму. Выиграл 20 матчей подряд, отдал два сета за весь Australian Open
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#Даниил Медведев
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«Матч ТВ» включил игру Карацева, когда он проигрывал второй сет (90-я минута!). Это из-за особенностей контракта
#Матч ТВ
Карацев заработал за Australian Open больше, чем за всю карьеру
#Аслан Карацев
Ненормальная ситуация на Australian Open: теннисистка вела в счете, но не доиграла матч из-за кашля от плохого воздуха
#Australian Open